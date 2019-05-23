Соглашения по реализации нацпроектов должны быть заключены в полном объёме со всеми муниципальными образованиями до 1 июня 2019 года.

Такую задачу поставил Глава Республики Коми Сергей Гапликов. Сегодня, 22 мая, руководитель региона провёл расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и проектам. На повестке единственный вопрос – ход реализации национальных проектов на территории республики.

В заседании Совета приняли участие руководство Правительства республики, региональные министры, главы муниципальных образований, представители общественных организаций.

http://rkomi.ru/news/76098/