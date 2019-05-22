Подготовка к отопительному сезону 2019-2020 годов

В Коми повысилось качество подготовки к осенне-зимнему периоду.

Промежуточные итоги прохождения отопительного периода 2018-2019 годов и задачи по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов Республики Коми к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов рассмотрели сегодня, 22 мая, на заседании регионального Правительства. Заседание провёл глава региона Сергей Гапликов.

С основным докладом выступил заместитель Председателя Правительства Республики Коми – министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Константин Лазарев.

http://rkomi.ru/news/76085/