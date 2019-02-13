ОНФ в Коми помогает жителям Усть-Куломского и Корткеросского районов решать связанные с «мусорной реформой» проблемы

Участники проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» в Республике Коми продолжают мониторинг «мусорной реформы» в регионе. С помощью горячей линии ОНФ общественники выявили проблемы в поселке Югыдъяг в Усть-Куломском районе и в селе Небдино в Корткеросском районе. Активисты Народного фронта обратились к региональному оператору и администрациям районов по выявленным проблемам.

В ходе мониторинга работы новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) общественники получили сигнал от жителей сельского поселения Югыдъяг, куда входят также поселки Смолянка и Белоборск. Местный житель Сергей Морозов сообщил, что отходы в Югыдъяге вывозят на несанкционированную свалку рядом с рекой Вычегда, где в итоге мусор сжигают, а не вывозят на сыктывкарский полигон ТКО.

«В точках официального сбора мусора в Югыдъяге отсутствуют контейнеры. Каждый четверг мы приносим мусор, но собаки этот мусор растаскивают по всему поселку, вся эта грязь «поплывет» весной. К точкам сбора мусора опасно подходить: собаки кидаются на людей. И за все это мы платим больше 50 руб.», – отметил житель поселка Сергей Вокуев.

Общественники сообщили, что ситуация со свалками в Югыдъяге зафиксирована на видео. «Активисты ОНФ в Коми направили материалы в администрацию Усть-Куломского района для принятия срочных мер для прекращения нарушений и закупки контейнеров. Также обратились к региональному оператору по обращению с отходами – компанию «Ухтажилфонд», – сообщил координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Коми Михаил Ковалев.

Общественники также приняли сигнал жителей села Небдино Корткеросского района. «В населенном пункте весь мусор собирают в кучу: кто в мешках, кто в картонных ящиках, но проблема в том, что у многих людей нет мешков», – пожаловались жители.

В администрации Корткеросского района уже отреагировали на данный сигнал: там сообщили, что в соответствии с постановлением правительства Республики Коми от 15 июня 2017 г. №302 «Об утверждении Правил осуществления деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Коми и Порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории Республики Коми», сбор твердых коммунальных отходов в мешки допускается. В связи с этим в адрес регионального оператора по обращению с ТКО направлена заявка на предоставление емкостей (мешков) для сбора отходов.

В свою очередь в «Ухтажилфонде» сообщили, что компания готова бесплатно обеспечить жителей населенных пунктов бесплатными мешками для сбора мусора.

В администрации района подтвердили, что в ноябре-декабре 2018 г. имело место нарушение графика вывоза мусора, в январе 2019 г. график вывоза соблюдался без сбоев. Во всех населенных пунктах района вывоз мусора осуществляется, за исключением деревень Новик и Наволок. Жителям данных населенных пунктов счета за вывоз отходов будут аннулированы, заверили в администрации.

Власти Корткеросского района также пообещали, что контейнеры и оборудование контейнерных площадок будут приобретены и установлены в весенне-летний период 2019 г. Средства на это будут предусмотрены в бюджете муниципального района, а также оборудование будет приобретаться за счет средств регионального оператора, отметили в администрации.

Участники проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Коми сообщили, что продолжат мониторинг «мусорной реформы» в регионе.