«Молодежка ОНФ» в Коми в рамках проекта «Равные возможности – детям» провела благотворительную ярмарку

Участники команды «Молодежки ОНФ» в Республике Коми в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Равные возможности – детям» приняли участие в акции «Теплый базар» в Сыктывкаре – благотворительной ярмарке поделок, сделанных детьми и взрослыми своими руками. К мероприятию подключились сотрудники управления ГИБДД МВД по Коми, которые совместно с общественниками провели на ярмарке мастер-класс по изготовлению светоотражающих элементов для профилактики дорожно-транспортных происшествий.

Активисты ОНФ в Коми рассказали, что ярмарка «Теплый базар» состоялась на базе Дома дружбы народов Республики Коми. Акцию поддержали участники Детского движения Республики Коми с красочными детскими работами, а также мастера, которые представили сделанные своими руками вязаные изделия, уникальные скетчбуки и значки, украшения из бисера и многое другое. Общественники сообщили, что ярмарка собрала более четырех тысяч рублей, которые переданы в благотворительный фонд, помогающий семьям с больными детьми.

«Нам с детьми постепенно удается воплощать нашу мечту в жизнь. «Теплый базар» проводится не впервые и становится знаковым добровольческим событием в республике. У нас расширяется база партнеров, увеличивается количество площадок, куда нас приглашают. За год существования проекта на благотворительность было направлено более 40 тысяч рублей. Нам, безусловно, есть к чему стремиться. Именно поэтому проект продолжает жить и развиваться. Особенно приятно, что детские инициативы поддерживает все большее количество людей», – отметила участница команды «Молодежки ОНФ» в Коми, наставница проекта «Теплый базар» Елена Шилова.

В рамках «Теплого базара» получило дальнейшее развитие сотрудничество ОНФ в Коми и ГИБДД по повышению безопасности на дорогах: активисты Народного фронта и представители инспекции провели на благотворительной ярмарке мастер-класс по изготовлению светоотражающих фликеров.

Общественники напомнили, что в 2018 г. начали всероссийскую акцию ОНФ «Дорога в школу» по профилактике детского травматизма на дорогах, в которую активно включились сотрудники ГИБДД: помимо исправления конкретных недостатков на участках возле учебных заведений одной из задач акции является популяризация ношения детьми светоотражающих элементов в темное время суток.

«Дорожные полицейские совместно с активистами Общероссийского народного фронта рассказали участникам ярмарки «Теплый базар» о разновидностях фликеров и их свойствах. После чего взрослые и дети смастерили световозвращающие элементы для себя и своих близких, которые затем были размещены на верхней одежде, сумках и рюкзаках», – отметили сотрудники управления ГИБДД МВД по Республике Коми.

Участники команды «Молодежки ОНФ» сообщили, что проект Народного фронта «Равные возможности – детям» направлен на развитие возможностей подрастающего поколения проявить себя в различных направлениях, развитие доступности для каждого ребенка всего спектра дополнительного образования. Общественники сообщили, что продолжат развивать проект ОНФ «Равные возможности – детям» в регионе.