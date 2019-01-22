Активисты Народного фронта в Коми помогли привлечь к ответственности нарушителя ПДД

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми в рамках работы тематической площадки «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и реализации проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» помогли привлечь к ответственности водителя автомобиля за грубое нарушение правил дорожного движения в Сыктывкаре. Государственная инспекция по безопасности дорожного движения (ГИБДД) МВД по региону на основании информации общественников привлекла нарушителя к административной ответственности.

Активисты ОНФ в Коми зафиксировали грубое нарушение водителем легкового автомобиля правил дорожного движения на улице Морозова в Сыктывкаре – проезд на красный свет светофора. Фиксация нарушения была произведена с помощью авторегистратора, установленного на автомобиле одного из общественников. Представители Народного фронта отметили, что улица Морозова является одной из самых оживленных по количеству автотранспорта и, по информации ГИБДД, одной из самых опасных по количеству ДТП, при этом на улице расположено много учебных заведений.

Начальник отдела ГИБДД управления МВД России по Сыктывкару Алексей Туров сообщил, что в ходе проведения административного расследования водитель автомобиля был установлен и привлечен к ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 12.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика».

Общественники сообщили, что во время опасной ситуации на дороге они зафиксировали проезд на красный свет на улице Морозова не только водителем легкового автомобиля, но и водителем пассажирского автобуса ПАЗ. Материалы об этом также были переданы ГИБДД. В инспекции сообщили, что пока не смогли установить личность водителя автобуса, который в момент нарушения находился за рулем. В ГИБДД проинформировали, что дополнительно уведомят о результатах расследования. Представитель Госавтоинспекции поблагодарил общественников за активную гражданскую позицию и неравнодушие к проблемам безопасности дорожного движения.

Активисты ОНФ в Коми напомнили, что в новом «майском указе» президента РФ, лидера ОНФ Владимира Путина поставлена задача к 2030 г. стремиться к снижению смертности на дорогах страны до нуля. «К этому показателю должны стремиться все заинтересованные лица – как государственные и муниципальные структуры, в том числе повышая качество дорог и дорожной инфраструктуры, так и водители и пешеходы, которые должны повышать свою грамотность на дорогах и ответственность за свою и чужие жизни и здоровье. Активисты ОНФ в Коми продолжат мониторинг, направленный на повышение безопасности на дорогах», – прокомментировал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Республике Коми Роман Литвин.

Общественники отметили, что ранее благодаря мониторинговой работе они помогли исправить опасную ситуацию на перекрестке улиц Коммунистической и Первомайской в Сыктывкаре: водители рейсовых автобусов при повороте налево объезжали другие машины и совершали левый поворот против правил с правого ряда. После вмешательства активистов ОНФ в Коми ГИБДД привлекла нарушителей к ответственности и провела работу с компаниями-перевозчиками, после чего опасные маневры водителей автобусов прекратились.