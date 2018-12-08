Я же говорил, что будет бонус / Рыбалка на налима / Конкурс

Друзья всем привет. Кок и обещал был очередной выезд на рыбалку. Могу сказать сразу, что рыбалкой остался доволен. Были пойманы довольно крупные экземпляры налимов для нашего региона. Ну а для тех кто досмотрел видео до конца есть небольшой конкурс. Желаю всем удачи. А приз достанется одному победителю.

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Всем приятного просмотра.

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