Котлеты из лосятины / Рецепт приготовления котлет

Таёжные Приключения — https://goo.gl/Qm5H3m

Поездка в столицу Коми — https://youtu.be/j4oioW4MIy0

Друзья всем привет. Когда я ездил в столицу коми и на обратном пути меня угостили лосятиной.Думал что с нее можно приготовить. И решили мы со Светланой приготовить котлеты. а что из этого получилось смотрите.

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Всем приятного просмотра.

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