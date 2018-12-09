Экстремальный выход на лед / Есть налим / Зимняя рыбалка 2018

Друзья был очередной выход на проверку продольников. Но в связи с теплой погодой подмыло сильно лед. Мне пришлось соорудить мост из подручных материалов и мне все таки удалось выбраться на лед. В итоге рыбалка состоялась и налим был добыт. А что из этого получилось судить вам.

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Всем приятного просмотра.

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