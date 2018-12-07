Охота на налима началась / Зимняя рыбалка

Друзья 5 декабря были выставлены пробные продольники на налима в количестве 12 штук . А 6 декабря была осуществлена первая проверка. Без рыбы не остались. Первый налим этого сезона был добыт. Надеюсь завтра рыбалка будет на много интереснее. Ну а вам желаю приятного просмотра. А завтра будет еще интереснее.

Моя партнерская программа — https://creator.gtrussia.com/apply?referral=1013527

Для тех кто желает оказать помощь каналу.Карта Visa (Сбербанк): оформлена на Светлану

4276 2800 1153 5850

Всем приятного просмотра.

Мой канал https://www.youtube.com/channel/UCSWfLA-POhhPMAqtPl5KcPA