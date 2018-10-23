Активисты ОНФ в Коми проверили результаты ремонта дороги на улице Чернова в центре Сыктывкара

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми в ходе рейда проверили результаты ремонта дороги на улице Чернова в центре Сыктывкара. Летом 2018 г. общественники подняли вопрос о некачественном ямочном ремонте на данном участке: новое покрытие заделанных ям быстро было выбито от движения автотранспорта. Новый рейд показал, что власти города организовали повторный более основательный ямочный ремонт, однако общественники считают, что на данном участке необходим сплошной ремонт.

Общественники рассказали, что в ходе работы по проекту «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в республике зафиксировали, что ямочный ремонт особенно для северного региона зачастую бесполезен и является пустой тратой денег. Весной 2018 г. активисты Народного фронта обнаружили полностью разрушенное полотно дороги на улице Элеваторной в Сыктывкаре, несмотря на то, что в 2017 г. здесь был проведен масштабный ямочный ремонт. К чести городских властей летом 2018 г. на улице Элеваторной был проведен качественный капитальный ремонт дорожного полотна.

Но в ходе очередного рейда летом 2018 г. была обнаружена похожая ситуация в центре Сыктывкара на улице Чернова, при том, что обновление здесь было проведено в 2018 г. Общественники зафиксировали выбитое новое покрытие ям и подняли перед администрацией города вопрос о необходимости дополнительных ремонтных работ.

Такой ремонт был проведен. Активисты ОНФ в Коми в октябре 2018 г. провели новый рейд и убедились, что все ямы и выбоины заделаны.

«Это положительный результат. Но ремонт проведен также ямочно. Это значит: нет никакой гарантии, что весной дорога не превратится в ямы. Ведь на этом участке их было очень много: особенно в районе домов №№ 4, 6 и 8, где заделанные ямы образуют почти сплошное пространство», – прокомментировал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Коми Роман Литвин.

Он рассказал, что активисты ОНФ в Коми давно добиваются, чтобы региональные и муниципальные власти отказались от проведения ямочного ремонта, гораздо эффективней сплошной ремонт участков или «картами» – сплошной ремонт на ограниченных участках. А ямочный ремонт проводить только там, где несоответствий на дороге мало, и они не влияют на дорожную обстановку. Однако на местах недостаточно прислушиваются по данному вопросу.

«Проблема в том, что отсутствуют регламенты, которые устанавливают нормативы по проведению ямочного ремонта. Поэтому дороги вместо сплошного ремонта или «картами» продолжают ремонтировать ямочно там, где на каждом квадратном метре одни сплошные несоответствия и ямы. Регламент, обязывающий проведение сплошного ремонта или «картами» в случае, если, для примера: на 20 кв. м. проезжей части находится больше одного серьезного несоответствия, мог бы быть разработан и принят на уровне Росавтодора. Тогда на местах дорожные структуры не будут руководствоваться субъективными критериями и не будут «закапывать» деньги при проведении ямочного ремонта», – считает Литвин.

Общественники сообщили, что по итогам последнего рейда предложение о включении дороги на улице Чернова в план капитального ремонта на 2019-2020 гг. направлено в администрацию Сыктывкара.