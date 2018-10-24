«Молодежка ОНФ» в Коми в рамках акции «Класс доброты» провела занятие по изготовлению экоручек

Команда «Молодежки ОНФ» в Республике Коми присоединилась к всероссийской акции «Класс доброты». В рамках мероприятия представители Общероссийского народного фронта провели в Детском доме №1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Сыктывкара мастер-класс по изготовлению экоручек.

Общественники рассказали, что всероссийская акция «Класс доброты» проходит при поддержке уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка. Целью акции является создание благоприятной среды для развития школьников, их участие в познавательных и созидательных делах, организованных региональными командами «Молодежки ОНФ» на безвозмездной основе.

Активисты Народного фронта в Коми отметили, что одно из важных составляющих для развития школьников – экологическое воспитание, развитие у детей любви к природе и окружающему миру.

Члены команды «Молодежки ОНФ» в Коми, которые провели экологический мастер-класс, – это студенты Сыктывкарского лесного института, будущие экологи. Они рассказали, что в ходе занятия показали воспитанникам детского дома, как из подручных средств – старых газет и бумаг, которые в обычной жизни идут в мусор, можно сделать удобные и практичные ручки для письма на все случаи жизни, для занятий на школьных уроках, использования в свободное время.

«Экологическое направление в детском доме развивают именно студенты Сыктывкарского лесного института. Это очень важный момент в жизни наших детей. У нас немало совместных экологических проектов – раздельный сбор мусора, участие в школе юных лесоводов и школьном лесничестве. Спасибо преподавателям и студентам лесного института, которые с нами сотрудничают, мы видим результаты», – отметила по итогам мастер-класса акции «Класс доброты» директор детского дома Людмила Берестенькова.

Она добавила, что дети на специально организованных ярмарках могут заработать на продаже созданных своими руками экоручек определенное количество денег, которые они тратят на развитие своих творческих кружков.

«Нам не стоит забывать, что будущее страны зависит от детей, которые своими руками учатся сберегать природу. Чему мы их научим с детства, такими они и будут. В них сейчас надо закладывать основы экономики и экологии», – прокомментировала координатор «Молодежки ОНФ» в Республике Коми Анастасия Широченко.

Общественники рассказали, что мастер-класс по изготовлению экоручек имеет не только образовательный, но и практический экологический смысл, ведь проблема отходов – одна из самых серьезных для Республики Коми. Активисты ОНФ в Коми пояснили, что, по подсчетам ученых, среднестатистический житель в год производит от 500 до 1000 кг мусора и отходов. Если каждый школьник в регионе и стране будет использовать в год хотя бы одну экоручку, сделанную из старой бумаги, это уже уменьшит загрязнение природы и сбережет немало деревьев. По словам общественников, экоручки – один из шагов по сохранению природы, они заменяют пластиковые ручки, которые загрязняют окружающую среду.

Представители команды «Молодежки ОНФ» в Коми продолжат экологические мастер-классы в рамках всероссийской акции «Класс доброты». Широченко рассказала, что следующее занятие пройдет для школьников ее родного поселка Сыня в Печорском районе.