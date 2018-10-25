Активисты ОНФ в Коми обсудили проблемы ввода в строй новых фельдшерско-акушерских пунктов в регионе

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми в рамках мониторинга доступности и качества оказания медицинской помощи в малых населенных пунктах обсудили проблему задержек ввода в строй построенных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в регионе. Общественники поставили вопрос перед региональными властями. Министерство имущественных и земельных отношений республики сообщило о работе по решению данного вопроса и вводе в строй новых ФАПов.

Общественники подняли вопрос перед властями о проблемах ввода в строй ФАПов весной 2018 г. после подведения предварительных итогов мониторинга доступности медпомощи на селе. Выяснилось, что в 2013-2015 гг. в Коми был построен 21 ФАП, однако не во всех ведется прием населения. Причина заключается в задержках приобретения построенных ФАПов в государственную собственность, что в свою очередь является следствием таких проблем, как отсутствие заключений государственной экспертизы проектов, отсутствие надлежаще оформленных технических документов, проблемы с подключением коммуникаций и получением лицензий. Но вопросы стали решаться.

Министр имущественных и земельных отношений Коми Александр Сажин сообщил региональному отделению ОНФ, что в сентябре 2018 г. приобретен в государственную собственность Республики Коми и передан в оперативное управление Печорской центральной районной больницы ФАП в поселке Луговой Печорского района.

Представитель ведомства проинформировал о том, мероприятия по приобретению и передаче ФАПов в поселке Ваймес и селе Читаево в Прилузском районе в оперативное управление Прилузской центральной районной больницы планируется завершить до 15 ноября 2018 г. ФАП в поселке Аджером в Корткеросском районе планируется приобрести в государственную собственности Республики Коми и завершить процедуру передачи на баланс медицинского учреждения до 25 декабря 2018 г.

«Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин отметил в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 г., что необходимо обеспечить шаговую доступность в первичном звене здравоохранения. В новом «майском указе» он поставил задачу к 2024 г. сформировать доступную и качественную сеть медицинских организаций первичного звена с использованием современных технологий. Активисты ОНФ в Коми продолжат мониторинг доступности и качества оказания медицинской помощи в малых населенных пунктах региона: проверят и введенные в строй ФАПы в 2018 г. Вопрос будем держать на контроле не только в части ввода в строй новых ФАПов, но и оснащения медицинским оборудованием», – отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Коми Ольга Федулова.

Общественники напомнили, что новые модульные ФАПы в республике также введены в селах Студенец, Грива, в деревне Новикбож, в поселке Кыддзявидзь. Министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин ранее сообщил, что для дооснащения действующих в регионе ФАПов и врачебных амбулаторий до конца 2018 г. запланировано закупить медицинского оборудования на сумму 15,7 млн руб.