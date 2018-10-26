Активисты ОНФ в Коми добиваются включения ненормативных участков дорог в планы ремонта

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми в рамках работы по проекту «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» обсудили планы региональных и муниципальных властей по ремонту участков в регионе, включенных в «народный рейтинг» ненормативных дорог. Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми (Минстрой) на основании направленного общественниками рейтинга и предложений по ремонту сообщило о принятых мерах и планируемых действиях как на уровне органов власти республики, так и в городах и районах.

По информации министра строительства и дорожного хозяйства Республики Коми Андрея Крикуненко, почти все ненормативные дороги, которые отмечены на сайте ОНФ «Карта убитых дорог» и информация по которым была направлена общественниками в правительство региона, включены или будут включены в планы ремонта на период 2019-2021 гг. – это 82 дорожных участка. Из них 14 участков в Сыктывкаре включены в программу реализации приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Руководитель Минстроя Коми также сообщил о результатах ремонта дорог, которые отмечены на интерактивном ресурсе проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» и ранее вошли в «народный рейтинг». Так, 53 дороги в республике были отремонтированы или в ближайшее время там завершится уже начатый ремонт, из этого количества на 30 участках проведен или завершается ямочный ремонт, на 23 – сплошной и капитальный.

Представители Народного фронта в Коми отметили, что с учетом проведенного ремонта участков, не вошедших в «народный рейтинг», большинство дорог, отмеченных на сайте ОНФ «Карта убитых дорог», отремонтированы, вошли в планы ремонта или вопрос о включении их в план ремонта будет рассмотрен в 2019 г. На данный момент на интерактивном ресурсе проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Республике Коми отмечено свыше 200 дорог, из них около 90 отремонтированы.

«Результат неплохой, но все же он предварительный. Активисты ОНФ в Коми обратят внимание на те участки, которые хоть и отремонтированы (это положительный момент), но отремонтированы не капитально, а ямочно. В условиях Севера это может оказаться совсем ненадежно. Планы властей о ремонте дорог, отмеченных на интерактивном ресурсе проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», возьмем под контроль: будем добиваться поэтапной реализации данных планов. Общественники продолжат мониторинги и рейды как по «убитым» дорогам, так и по отремонтированным, в том числе капитально, для оценки качества и исправления недостатков уже в рамках гарантийных обязательств», – прокомментировал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Республике Коми Роман Литвин.