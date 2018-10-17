Активисты ОНФ в Коми добиваются повышения дорожной безопасности вблизи школ Сыктывкара

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми присоединились к всероссийской акции «Дорога в школу», в рамках которой в преддверии школьных каникул проверяется состояние улично-дорожной сети вблизи школ. Общественники вместе с представителями ГИБДД и журналистами проверили в Сыктывкаре проблемные участки, в том числе вошедшие в федеральный рейтинг опасных дорог. Результаты рейда направлены в администрацию города, где общественникам сообщили о принятых мерах.

Представители ОНФ в Коми обратили внимание на участок дороги у школы №7 на улице Кутузова, который вошел в рейтинг опасных участков дорог возле российских школ. Здесь на пути в учебное заведение на нечетной стороне улицы в районе дома №7 отсутствует не только тротуар, но и обочина дороги, дети и взрослые вынуждены выходить на проезжую часть. При этом на противоположную сторону улицы, где есть тротуар, нет возможности безопасно перейти по причине отсутствия пешеходного перехода. Общественники подняли проблему не только в ходе акции «Дорога в школу», но и ранее на основании жалоб граждан в рамках работы Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Коми.

Начальник управления ЖКХ администрации Сыктывкара Александр Гонтарь сообщил, что установка в районе дома №7 по улице Кутузова пешеходного перехода не представляется возможной в связи с наклоном проезжей части, что может стать причиной концентрации ДТП, однако будет рассмотрен вопрос о включении этой территории в планы обустройства пешеходных зон. Он пояснил: чтобы временно обеспечить здесь нормальное передвижение, в 2018 г. будет произведена отсыпка тропинки для пешеходов специальным гранулятом.

Общественники проверили перекресток Октябрьского проспекта и улицы Катаева рядом с Физико-математическим лицеем-интернатом, также вошедший в рейтинг опасных участков дорог. Рейд показал, что на перекрестке уже поведены работы по исправлению ситуации: изменены режимы работы светофоров, что позволило пешеходам более безопасно переходить дороги, сам перекресток надлежащим образом обустроен.

Активисты ОНФ в Коми добились принятия мер у проверенной в ходе рейда школы №26 на улице Печорской. Ранее в Народный фронт пожаловались родители и сотрудники учебного заведения: в тупиковом проезде у входа на территорию школы паркуются автомобили, что создает опасность детям. Также родители пожаловались на необустроенные пешеходные дорожки к школе.

Представитель администрации Сыктывкара сообщил, что вопрос о запрете парковки будет согласован с ГИБДД, после этого будет установлен специальный знак. В 2018 г. по временной схеме будет обустроена пешеходная дорожка к школе №26, в дальнейшем будет рассмотрен вопрос о включении участка в планы строительства и обустройства пешеходных зон.

«В новом «майском указе» президента РФ, лидера ОНФ Владимира Путина поставлена задача к 2030 г. снизить смертность на дорогах до нуля. Акция «Дорога в школу» будет продолжена: общественники проведут мастер-классы с детьми по изготовлению светоотражающих фликеров, совместно с ГИБДД проведут в районах рейды по неосвещенным участкам дорог», – прокомментировал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Коми Роман Литвин.