В издательском доме «Живая классика» выйдет книга, написанная современными школьниками

Итогом проекта «Всероссийская школьная летопись» 2018 станет книга лучших текстов, написанных школьниками из разных регионов России.

Напомним, что в течение года школьники имели возможность в рамках проекта «Всероссийская школьная летопись» написать и издать книги о самых ярких событиях школьной жизни. Всем книгам присваивались ISBN номера, экземпляры книг передавались в Российскую государственную детскую библиотеку, школьную библиотеку и Книжную палату. Всего в проекте приняло участие более 30 регионов России.

«Участие во «Всероссийской школьной летописи» для ребёнка – это возможность сохранить воспоминания о том, каким он был на разных этапах своей детской жизни, для учителя – отработать с детьми метапредметные навыки, научить класс совместной деятельности, основам издательского бизнеса, а для исследователей – составить психологический и лингвистический портрет современного подростка», – говорит о проекте его соавтор, президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова.

Полина Жданович, участница проекта: «Написание общей книги – серьезное дело. Для того, чтобы она была интересна, надо продумать все до мельчайших подробностей. Необходимо выбрать дизайн, фотографии, подходящие картинки. Но самым важным являются тексты. В книгу моего класса «Собранье пестрых глав» вошли самые лучшие сочинения, заметки, репортажи, рассказы, созданные нами за пять лицейских лет для лицейского журнала, так сказать, «сливки». Наша книга – хронология, история нашего взросления. Это настоящая летопись класса: на первых страницах мы читаем, что писали, о чем думали в пятом классе, дальше – материалы шестого, седьмого, восьмого классов, а ближе к концу – наши надежды на будущее – письма самим себе, повзрослевшим на двадцать лет».

Проект «Всероссийская школьная летопись» реализуется при поддержке гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Отбор текстов в книгу «Школьник 2018» проводился на конкурсной основе. «Думаю, в этой книге получился портрет современного школьника – с характерными воспоминаниями о самых памятных событиях в жизни классов, с школьными желаниями и стремлениями, фантазиями и мечтаниями, – рассказывает Сергей Макаренков, соавтор проекта, генеральный директор издательской группы «Рипол классик» и «Издательства «Живая классика». – Что было на уроках, кем хотят быть, любят ли свой город и школу, от чего получают удовольствия, уважают ли традиции, что вдохновляет на творчество, что нравится в людях – на эти и другие вопросы школьники ответили в этой книге».

Подробнее о проекте «ВШЛ»: http://school-letopis.ru