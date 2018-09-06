Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» признан «Лучшим проектом по продвижению книги и чтения»

VII Открытый конкурс профессионального мастерства «РЕВИЗОР-2018» объявил своих лауреатов. В номинации «Чтение XXI века. Лучшие Всероссийские проекты по продвижению книги и чтения» победителем стал Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика».

Профессиональную книжную премию «РЕВИЗОР» ежегодно получают самые достойные проекты и инициативы в сфере книгоиздания, книгораспространения и продвижения чтения. Проект поощряет самые яркие и инновационные решения в книжном деле России. Победители определяются в нескольких номинациях. В этом году за право быть названным «Лучшим Всероссийским проектом по продвижению книги и чтения» вместе с конкурсом «Живая классика» боролись такие крупные проекты, как портал «Год литературы», ARZAMAS.ACADEMY и Всероссийский конкурс студенческих работ «Сытинское дело».

«Подростки читают друг другу вслух любимые книги, то есть те книги, которые могут помочь найти решение их проблем, справиться с трудной жизненной ситуацией, подсказать решение, – рассказывает о конкурсе президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова. – Чаще всего это книги про подростков, и именно такие книги, понятные и актуальные, вовлекают школьников в процесс чтения».

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» на сегодняшний день является самым крупным литературным образовательным проектом для школьников в стране. В нем ежегодно принимают участие более 2,5 миллионов подростков. Конкурс проводится под патронатом Министерства образования и науки, при поддержке Фонда президентских грантов. Генеральный партнер конкурса юных чтецов – компания «Норникель». Проект реализуется во всех регионах России и с каждым годом привлекает к участию все больше школ и организаций дополнительного образования. По правилам соревнований школьники 10-17 лет читают вслух прозу, постепенно проходя несколько этапов: школьный, районный, региональный, финал и суперфинал. Победители регионального этапа получают путевку в международный детский лагерь «Артек», где проводятся финальные отборочные этапы. Суперфинал конкурса, на котором определяются лучшие чтецы страны, проходит на Красной площади в Москве . Победителей определяет жюри, в состав которого ежегодно входят известные писатели, деятели культуры и искусства, мэтры отечественного кинематографа и журналисты.

Полную информацию о конкурсе можно найти на официальном сайте «Живая классика»: https://youngreaders.ru/

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