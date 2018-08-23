Пресс-релиз. Тест-драйв вездехода Шерп в Сыктывкаре.

2 и 3 сентября, в Сыктывкаре пройдет бесплатный тест-драйв российского вездехода «Шерп». Желающие смогут прокатиться на могучей машине с 11:00 до 17:00 и испытать вездеход на земле и в воде.

«Шерп» – вездеход, предназначенный для использования в сложнейших климатических условиях, включая Заполярье. Его используют в работе сотрудники МЧС, спасатели, геологоразведка, охотники и рыболовы, все, кому необходимо добираться до труднодоступных мест.

Этот снегоболотоход обладает невероятными характеристиками: умеет преодолевать уклоны в 35 градусов, передвигаться по любым видам грунта (пески, трясина, грязь, снег, лёд) и даже воде, и при этом обладает грузоподъёмностью в 1000 кг и 4-мя комфортными спальными местами.

Именно благодаря появлению «Шерпа» стало возможно проведение трансконтинентальной экспедиции «На Восток!» из Архангельска в Анадырь, которая прошла в 2017 году, поставив несколько мировых рекордов и преодолев 10 000 км за 6 с половиной месяцев.

Испытать возможности вездехода можно бесплатно. Для этого необходимо заранее зарегистрироваться на сайте http://sherpteam.ru/reg

Подробности по телефону +7 (800) 333-23-80

С уважением, команда Шерп.

+7 499 110 94 80

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