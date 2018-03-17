Активисты ОНФ в Коми подвели итоги квеста «18 мгновений весны» в Сыктывкаре

Активисты Общероссийского народного фронта в Коми подвели итоги квеста ОНФ «18 мгновений весны» в Сыктывкаре по городскому ориентированию и поиску кодов. 10 стартов игры проходили в период с 28 февраля по 16 марта: ее локациями стали значимые объекты, построенные за последние годы, в том числе за счет федеральных средств.

В заключительный день состоялась суперигра, которую выиграла Анна Артемьева, ставшая победительницей в общем зачете. Второе место по итогам всех стартов занял Иван Чиж, выступавший вместе со своим четырехлетним сыном Мишей, третье место занял Василий Макаров, в пятерку лучших также вошли Ольга Вусович и Татьяна Давыдова. Все участники отметили, что квест ОНФ очень понравился своей динамикой и необычностью.

Представители ОНФ в Коми на церемонии награждения отметили, что игра по городскому ориентированию «18 мгновений весны» — формат, который дал возможность в ненавязчивой игровой форме напомнить гражданам о положительных изменениях, произошедших в городе Сыктывкаре. А с учетом того, что к квесту Народного фронта присоединились много других городов и более 3 тысяч участников, то напомнить о позитивных изменениях получилось во многих регионах России.

В Сыктывкаре наглядно положительные изменения отразила и финальная игра квеста – ее локацией стал Покровский бульвар, благоустроенный в 2017 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Бульвар в итоге преобразился – его тротуары вымостили плиткой, установили новые скамейки и урны, облагородили газоны и установили новый городской арт-объект – архитектурную форму под названием «Семейное дерево».

Общественники напомнили, что другими значимыми объектами квеста в Сыктывкаре стали Дом дружбы народов, который символизирует национальное взаимопонимание; театр драмы имени Виктора Савина – колыбель национального театрального искусства республики; бассейн «Орбита» с детской спортивной школой; знаменитая спортивная школа олимпийского резерва №2, воспитавшая чемпионов мира по пауэрлифтингу; новая детская школа искусств; уникальный арт-объект со сквером, где могут отдохнуть горожане, – памятник древней азбуке; новое знание центральной поликлиники на улице Карла Маркса и детская площадка в городском парке культуры и отдыха имени Кирова, также построенная в рамках федеральной проекта благоустройства городской среды.

«Активисты Народного фронта в Коми выразили благодарность победителям и всем участникам квеста «18 мгновений весны» в Сыктывкаре и показали фильм «Россия устремленная в будущее» — о том, чего вся наша страна добилась положительного за последние 18 лет. А также напомнили, что теперь важно не пропустить решающее «мгновение» года — 18 марта, где каждый сможет проявить свою личную гражданскую позицию», — сказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Елена Шумилова.

В квесте ОНФ приняли участие 27 городов. Помимо Сыктывкара, это Брянск, Владимир, Иваново, Калуга, Кострома, Курск, Липецк, Тула, Ставрополь, Мурманск, Псков, Санкт-Петербург, Нарьян-Мар, Астрахань, Майкоп, Волгоград, Махачкала, Черкесск, Владикавказ, Уфа, Йошкар-Ола, Оренбург, Салехард, Курган, Томск и Улан-Удэ.