В Сыктывкаре завершается квест ОНФ «18 мгновений весны»

В Сыктывкаре состоялись два очередных старта квеста Общероссийского народного фронта «18 мгновений весны» по городскому ориентированию и поиску кодов. Объектами игры стали новое знание Центральной поликлиники на улице Карла Маркса и построенная в рамках федеральной проекта благоустройства городской среды детская площадка в городском парке культуры и отдыха имени Кирова.

Обе победы одержал Иван Чиж, который приблизился к лидеру общего зачета Анне Артемьевой. Сегодня, 16 марта, пройдет заключительная суперигра квеста ОНФ в Сыктывкаре, которая расставит точки над «i». 17 марта состоится награждение победителей по итогам всех прошедших 10 стартов.

Как рассказали активисты Народного фронта в Коми, особенно отрадно за построенную в 2017 году детскую площадку в парке имени Кирова в рамках федерального проекта благоустройства городской среды. Ведь именно эксперты Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в республике поднимали вопрос о затягивании ее строительства. В итоге площадка была сдана в срок.

Иван Чиж принимает участие в квесте ОНФ «18 мгновений весны» в Сыктывкаре вместе со своим четырехлетним сыном Мишей. Участники через телеграм-канал получают загадку, которую должны разгадать, для того, чтобы первыми добраться до объекта игры. Квест Народного фронта призван в увлекательном формате показать Сыктывкар, его достопримечательности, показать, что сделано за последние 18 лет, в том числе за счет средств федерального бюджета, какие есть позитивные изменения. Радует, что активное участие в квесте принимает молодежь.

Присоединяться к игре можно на любом этапе, в том числе на последнем. Сделать это просто: необходимо пройти регистрацию с помощью телеграм-бота @code18mv_bot. Задания в Сыктывкаре рассылаются через специальный телеграм-канал t.me/onf18mv_syktyvkar.

Общественники напомнили, что квест ОНФ «18 мгновений весны» стартовал 28 февраля, к нему присоединились 27 городов. Помимо Сыктывкара, это Брянск, Владимир, Иваново, Калуга, Кострома, Курск, Липецк, Тула, Ставрополь, Мурманск, Псков, Санкт-Петербург, Нарьян-Мар, Астрахань, Майкоп, Волгоград, Махачкала, Черкесск, Владикавказ, Уфа, Йошкар-Ола, Оренбург, Салехард, Курган, Томск и Улан-Удэ. Участвуют в игре более 3 тыс. человек.