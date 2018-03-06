Локацией квеста ОНФ «18 мгновений весны» в Сыктывкаре стала знаменитая спортивная школа олимпийского резерва №2

В Сыктывкаре локацией игры квеста Общероссийского народного фронта «18 мгновений весны» по городскому ориентированию и поиску кодов на различных объектах стала знаменитая спортивная школа олимпийского резерва №2, воспитавшая чемпионов мира. Открывал новую спортивную базу школы в 2014 году в Лесозаводском районе города знаменитый российский боксер-профессионал, неоднократный чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA, депутат Госдумы Николай Валуев.

«В самой загадке очередного старта игры, которую должны были разгадать участники и определить зашифрованный объект, до которого должны были добраться — спортивной школы олимпийского резерва №2 — фигурировал Николай Валуев. Победу в очередном старте одержал сыктывкарец по имени Иван, но лидерство в общем зачете квеста в столице Коми пока удерживает Анна Артемьева», — сообщила координатор квеста ОНФ «18 мгновений весны» в Сыктывкаре Анна Барышева.

Общественники рассказали, что спортивная школа олимпийского резерва № 2 в Сыктывкаре является одним из самых знаменитых спортивных объектов в Республике Коми. С открытием школы в ней культивируются такие виды спорта, как тяжелая атлетика, пауэрлифтинг и бодибилдинг. В 2008 году в школе открылось новое отделение – бокс, в 2011 — волейбол. С расширением и вводом новой спортивной базы открылись отделения вольной борьбы и настольного тенниса. Спортсмены школы всегда достойно представляют Республику Коми на соревнованиях всех уровней.

Именно эта школа воспитала знаменитых чемпионов – это Виктор Фуражкин — Заслуженный мастер спорта по пауэрлифтингу, шестикратный чемпион Мира 1999-2005гг., семикратный чемпион Европы, двукратный победитель Всемирных игр.

Это и Екатерина Братусь — Мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, победитель и призер Первенств Европы среди юниорок 2010-2013гг., победительница Первенства Мира 2014 г.

Школа в общей сложности подготовила 379 кандидатов и мастеров спорта, в том числе Заслуженного мастера спорта. Из стен школы вышло более 330 человек с 1 спортивным разрядом.

Представители Народного фонта в Коми напомнили, что задачи квеста ОНФ «18 мгновений весны» в Сыктывкаре — в увлекательном формате рассказать и показать город, его достопримечательности. Название игры «18 мгновений весны» перекликается как с днем выборов президента РФ — 18 марта, так и со знаменитым фильмом «17 мгновений весны», главным героем которого является советский разведчик. Своего рода разведчиками предлагается побыть и участникам игры. Ведь они должны выполнять задания и успеть это сделать за отведенное время на объектах Сыктывкара.

К квесту, организованному ОНФ, присоединились города Брянск, Владимир, Иваново, Калуга, Кострома, Курск, Липецк, Тула, Сыктывкар, Ставрополь, Мурманск, Псков, Санкт-Петербург, Нарьян-Мар, Астрахань, Майкоп, Волгоград, Махачкала, Черкесск, Владикавказ, Уфа, Йошкар-Ола, Оренбург, Салехард, Курган, Томск и Улан-Удэ. К первым четырем играм подключились более 1150 человек. В Сыктывкаре к участию в игре присоединились около 50 человек.

Всего будет проведено 10 игр, по одной в день – 28 февраля, 1, 2, 5, 6, 12, 13, 14, 15 и 16 марта. Итоговой станет суперигра, за которую будет начислено в полтора раза больше баллов. Присоединиться к игре можно на любом этапе. Сделать это просто: необходимо пройти регистрацию с помощью телеграм-бота @code18mv_bot. Задания в Сыктывкаре рассылаются через специальный телеграм-канал t.me/onf18mv_syktyvkar. Найденные коды, которые представляют собой набор букв и цифр, участник игры текстовым сообщением отправляет в чат-бот, время выполнения фиксируется автоматически. С правилами игры также можно познакомиться на интернет-сайте: dorogi-onf.ru (http://dorogi-onf.ru/news/5373/)