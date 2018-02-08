Лауреатами конкурса Фонда ОНФ «Правда и справедливость» стали три журналиста из Коми

Лауреатами всероссийского конкурса Фонда Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость» стали три журналиста из Республики Коми – Геня Джавршян (ИА «Комиинформ»), Юлия Данилова (газета «Новая жизнь» Койгородского района) и Анатолий Полькин (газета «Трибуна»).

Общественный совет Фонда ОНФ «Правда и справедливость» провел заседание, на котором были определены 350 лауреатов. Всего на конкурс было прислано более 5,5 тыс. работ из всех регионов страны. Как отметил председатель общественного совета Фонда ОНФ «Правда и справедливость», депутат Госдумы Николай Будуев, конкурс стал беспрецедентным по числу присланных журналистами работ, а также по количеству участников – более 2,5 тыс. Чаще всего участники конкурса посвящали свои материалы проблемам ЖКХ (14%), коррупции (12%), комфортной городской среды (12%), качества услуг в социальной сфере (12%), дорог и безопасности дорожного движения (9%). Представители СМИ работали в жанрах новостных репортажей (52%) и журналистских расследований (48%).

Журналисты из Республики Коми, ставшие победителями конкурса, затронули в своих конкурсных работах самую острую и актуальную социальную проблематику. Геня Джавршян рассказала о проблеме благоустройства общественной территории в Сыктывкаре. «Спасибо Фонду ОНФ «Правда и справедливость» за проведение такого конкурса. Мы ежедневно пишем о проблемах жителей республики, но такие конкурсы стимулируют нас работать с еще большим желанием», – прокомментировала Джавршян.

Юлия Данилова из Койгородского района подняла проблему отсутствия условий проживания в муниципальном жилье для людей с ограниченными возможностями здоровья. «В конкурсе решила поучаствовать впервые. Но на победу не рассчитывала. Не думала, что среди такого большого потока конкурсантов отметят работу районного издания. Я пишу на социальные темы, мы стараемся в каждом номере поднимать проблемы жителей глубинок. А они мне известны не понаслышке. В целом же считаю, что это не моя личная победа, а нашего маленького журналистского коллектива редакции», – отметила Данилова.

Анатолий Полькин в своем материале рассказал об острой экологической проблеме в Сыктывдинском районе – о том, что карьер у поселка Язель превращается в большую помойку. Он отметил, что признание для журналиста всегда приятно – это значит, что работа кому-то нужна, а победа в конкурсе такого масштаба и с таким названием должна окрылять.

«Конкурс ОНФ «Правда и справедливость» проходит уже четвертый раз, и во всех среди победителей были журналисты из Коми. Это говорит о том, что журналистика и ее талантливые представители в регионе были, есть и будут. Журналисты республики помогают активистам Народного фронта решать вопросы, которые волнуют граждан», – прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Елена Шумилова.

Все лауреаты будут награждены на площадке Медиафорума ОНФ и получат премии. На мероприятие также будут приглашены победители совместного конкурса ОНФ и Союза журналистов России «Почему я иду на выборы», старт которому был дан в декабре 2017 г. в ходе итогового «Форума Действий» ОНФ «РОССИЯ УСТРЕМЛЕННАЯ В БУДУЩЕЕ». До конца февраля станут известны имена победителей этого конкурса.