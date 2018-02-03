Представитель ОНФ в Коми приняла участие во встрече Путина с доверенными лицами

Член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Республике Коми Мария Кузьбожева приняла участие во встрече Владимира Путина с доверенными лицами, в числе которых были известные представители культуры, науки, образования и других сфер деятельности. На встрече обсуждались вопросы развития страны.

Кузьбожева рассказала, что перед встречей с Путиным доверенные лица работали на тематических площадках. Активист ОНФ в Коми сообщила, что в ходе обсуждения были сформулированы предложения для кандидата в президенты России.

«Я предложила усилить работу по сохранению и развитию языков народов нашей страны. А в крупной «точке роста» молодого поколения всей страны – в федеральном образовательном центре «Сириус» в Сочи, созданном на базе олимпийской инфраструктуры, создать творческую смену этнокультурного профиля для детей», – рассказала Кузьбожева.

На встрече Путин подчеркнул, что образование всегда было и останется в приоритете. Было сказано о первостепенных задачах в этой сфере – ликвидации двухсменности в школах, обеспечении доступа всех обучающихся к скоростному интернету, повышении престижа учительской профессии, повышении уровня оплаты труда в отрасли, подготовке молодежи по высококвалифицированным рабочим профессиям.

Представитель ОНФ в Коми также отметила, что в рамках развития сферы культуры и искусства в регионах и малых городах России будут создаваться многофункциональные культурные центры. На встрече было сказано, что с 2000 г. в программу устойчивого развития сельских территорий вложено более 33 млрд руб. – это, в том числе, новые школы и фельдшерско-акушерские пункты. В областях здравоохранения и развития сельских территорий будет введен новый стандарт: если в населенном пункте проживают более 100 человек, там обязательно будет ФАП или врачебная амбулатория, если менее 100 человек, то медицинские услуги будут оказывать передвижные медицинские пункты.

«Владимир Путин на встрече сказал о том, что уровень жизни держится на здравоохранении, образовании, науке, без чего не может быть развития. Он отметил, что в этом наша сверхзадача», – подчеркнула Кузьбожева.