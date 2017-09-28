Активисты ОНФ провели лекцию по антикоррупционному законодательству для сотрудников полиции в Сыктывкаре

Активисты проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки» в Республике Коми провели образовательную акцию – лекцию по антикоррупционному законодательству для сотрудников Сыктывкарского линейного управления МВД России на транспорте. В ОНФ с просьбой о проведении такого мероприятия обратились сами представители правопорядка. По словам полицейских, взаимодействие в данной сфере с общественниками позволяется расширить эффективность профилактики коррупционных проявлений.

Как рассказал активист проекта ОНФ «За честные закупки», доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Юридического института Сыктывкарского госуниверситета Василий Осипов, встреча с сотрудниками полиции оказалась чрезвычайно полезной. Общественник рассказал на мероприятии о видах коррупции – бытовой, деловой, коррупции верховной власти, о федеральном законе «О противодействии коррупции». Акцентировал внимание сотрудников правопорядка на таком коррупциогенном факторе, как конфликт интересов – например, трудоустройство родственников с использованием своего служебного положения.

На мероприятии было рассказано о государственных и муниципальных закупках, нюансах действия федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и примерах конфликтов интересов в данной сфере.

Представители ОНФ в Коми также привели в пример действия антикоррупционного законодательства в регионе, когда в одном из районов республики несколько местных депутатов лишились мандатов по причине непредоставления длительное время обязательных сведений о доходах.

«Представители Народного фронта увидели заинтересованность сотрудников полиции расширить и обновить свои знания по антикоррупционной тематике. Было много вопросов, в том числе со знанием дела, со ссылками на конкретные статьи законодательства. Активисты и эксперты ОНФ продолжат образовательные акции в рамках общественной повестки по борьбе с коррупцией и контроля государственных, муниципальных закупок и закупок госкомпаний», – прокомментировал Осипов.

Активист Народного фронта также напомнил, что проект ОНФ «За честные закупки» был запущен в сентябре 2013 г. Это открытая площадка, которая объединила тысячи активных граждан по всей стране, занимающихся борьбой с коррупцией, расточительством и неэффективным использованием бюджетных средств в сфере госзакупок и закупок госкомпаний.