Коми рыбак

ВЕСНОВКА 2024 (новый заезд) Часть 4 УТИНАЯ ОХОТА РЫБАЛКА СЕТЯМИ

ОтКоми Рыбак

Май 28, 2024


Вот и наступило это долгожданное время года. ВЕСНОВКА. Самый короткий и самый любимый период. Где душа поёт и отдыхает. А тело набирает энергию от весеннего солнца и положительных эмоций, которые ты получаешь от всего происходящего. Пробуждение природы от зимней спячки, её стремительное изменение, пение птиц, таяние снега и растопление льда на озере. Всё это просто прекрасно. И ты в этом весеннем раю чувствуешь себя маленькой частичкой этого огромного мира… Плюсовая температура сделала своё дело. Часть озера освободилась ото льда. Сети закинуты, и они ловят. Ну и утки появились. Наконец то природа начала просыпаться. Жизнь в тайге, в маленькой землянке. Выезд на работу, и опять спешим на ВЕСНОВКУ. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Помощь на поездки Карта СБ 2202 2003 9597 6283

От Коми Рыбак

Похожая запись

Коми рыбак

ВЕСНОВКА 2024 (новый заезд) Часть 3 ЖИЗНЬ В ТАЙГЕ КУХНЯ ОХОТНИКА С ПОЛЕМ

Май 26, 2024 Коми Рыбак
Коми рыбак

ВЕСНОВКА 2024 (новый заезд) Часть 2 РЫБАЛКА СЕТЯМИ УТИНАЯ ОХОТА

Май 24, 2024 Коми Рыбак
Коми рыбак

ВЕСНОВКА 2024 (новый заезд) Часть 1 ОХОТА НАЧАЛАСЬ

Май 22, 2024 Коми Рыбак

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Юрган

Талун. 28.05.2024

Май 28, 2024 Юрган 0 Comments
Юрган

Россияын пасйöны пограничник лун

Май 28, 2024 Юрган 0 Comments
Юрган

Нива-пикап да куим УАЗ мунiсны Комиысь передöвöйö

Май 28, 2024 Юрган 0 Comments
Юрган

Юркарса студент да школьникъяс ыстiсны 3Д принтерöн печатайтöм гуманитарнöй груз

Май 28, 2024 Юрган 0 Comments