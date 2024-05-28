ВЕСНОВКА 2024 (новый заезд) Часть 4 УТИНАЯ ОХОТА РЫБАЛКА СЕТЯМИ





Вот и наступило это долгожданное время года. ВЕСНОВКА. Самый короткий и самый любимый период. Где душа поёт и отдыхает. А тело набирает энергию от весеннего солнца и положительных эмоций, которые ты получаешь от всего происходящего. Пробуждение природы от зимней спячки, её стремительное изменение, пение птиц, таяние снега и растопление льда на озере. Всё это просто прекрасно. И ты в этом весеннем раю чувствуешь себя маленькой частичкой этого огромного мира… Плюсовая температура сделала своё дело. Часть озера освободилась ото льда. Сети закинуты, и они ловят. Ну и утки появились. Наконец то природа начала просыпаться. Жизнь в тайге, в маленькой землянке. Выезд на работу, и опять спешим на ВЕСНОВКУ. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Помощь на поездки Карта СБ 2202 2003 9597 6283