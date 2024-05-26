ВЕСНОВКА 2024 (новый заезд) Часть 3 ЖИЗНЬ В ТАЙГЕ КУХНЯ ОХОТНИКА С ПОЛЕМ





Вот и наступило это долгожданное время года. ВЕСНОВКА. Самый короткий и самый любимый период. Где душа поёт и отдыхает. А тело набирает энергию от весеннего солнца и положительных эмоций, которые ты получаешь от всего происходящего. Пробуждение природы от зимней спячки, её стремительное изменение, пение птиц, таяние снега и растопление льда на озере. Всё это просто прекрасно. И ты в этом весеннем раю чувствуешь себя маленькой частичкой этого огромного мира… Сегодня у нас вкусняшки на костре. Готовим то, что ловим. Ну и вечорка с утрянкой принесли хороший результат. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Помощь на поездки Карта СБ 2202 2003 9597 6283