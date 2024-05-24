Коми рыбак

ВЕСНОВКА 2024 (новый заезд) Часть 2 РЫБАЛКА СЕТЯМИ УТИНАЯ ОХОТА

ОтКоми Рыбак

Май 24, 2024


Вот и наступило это долгожданное время года. ВЕСНОВКА. Самый короткий и самый любимый период. Где душа поёт и отдыхает. А тело набирает энергию от весеннего солнца и положительных эмоций, которые ты получаешь от всего происходящего. Пробуждение природы от зимней спячки, её стремительное изменение, пение птиц, таяние снега и растопление льда на озере. Всё это просто прекрасно. И ты в этом весеннем раю чувствуешь себя маленькой частичкой этого огромного мира… Плюсовая температура сделала своё дело. Часть озера освободилась ото льда. А значит можно закинуть сети. Первая проверка и есть первый улов. Ну и утки появились. Наконец то природа начала просыпаться. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Помощь на поездки Карта СБ 2202 2003 9597 6283

От Коми Рыбак

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