Коми рыбак

ВЕСНОВКА 2024 (новый заезд) Часть 1 ОХОТА НАЧАЛАСЬ

ОтКоми Рыбак

Май 22, 2024


Вот и наступило это долгожданное время года. ВЕСНОВКА. Самый короткий и самый любимый период. Где душа поёт и отдыхает. А тело набирает энергию от весеннего солнца и положительных эмоций, которые ты получаешь от всего происходящего. Пробуждение природы от зимней спячки, её стремительное изменение, пение птиц, таяние снега и растопление льда на озере. Всё это просто прекрасно. И ты в этом весеннем раю чувствуешь себя маленькой частичкой этого огромного мира… 15 мая. Наконец то долгожданное потепление. Очередной раз заезжаем на озеро. Добыты первые утки. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Помощь на поездки Карта СБ 2202 2003 9597 6283

От Коми Рыбак

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