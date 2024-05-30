Коми рыбак

ВЕСНОВКА 2024 (новый заезд) Часть 5 ВСЁ БЫЛО ХОРОШО и вдруг … ТАКОГО Я ТОЧНО НЕ ОЖИДАЛ …

ОтКоми Рыбак

Май 30, 2024


Вот и наступило это долгожданное время года. ВЕСНОВКА. Самый короткий и самый любимый период. Где душа поёт и отдыхает. А тело набирает энергию от весеннего солнца и положительных эмоций, которые ты получаешь от всего происходящего. Пробуждение природы от зимней спячки, её стремительное изменение, пение птиц, таяние снега и растопление льда на озере. Всё это просто прекрасно. И ты в этом весеннем раю чувствуешь себя маленькой частичкой этого огромного мира… Наконец то установилась хорошая погода. Начала ловиться рыба. Появились утки. Наступило золотое время. Счастливое время для охотника. Но вдруг случилось непредвиденное… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Помощь на поездки Карта СБ 2202 2003 9597 6283

От Коми Рыбак

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