Ночь Музее 2024





Что такое «Ночь музеев»? Это удивительное по своему формату мероприятие, когда на несколько часов культурное учреждение превращается в место притяжения горожан.

Здесь в залах оживают сказки и легенды, селятся исторические личности, разворачиваются концертные программы и мастер-классы, то есть происходит масса всего интересного и совсем не похожего на привычные всем экскурсии.

Акция настолько интересна и уникальна, что во время ее проведения в залах попросту не протолкнуться. И в этом году «Ночь музеев» в интинском краеведческом музее собрала более 1000 посетителей.