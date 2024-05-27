5 канал Инта

Ночь Музее 2024

От5 канал Инта

Май 27, 2024 #Инта


Что такое «Ночь музеев»? Это удивительное по своему формату мероприятие, когда на несколько часов культурное учреждение превращается в место притяжения горожан.

Здесь в залах оживают сказки и легенды, селятся исторические личности, разворачиваются концертные программы и мастер-классы, то есть происходит масса всего интересного и совсем не похожего на привычные всем экскурсии.

Акция настолько интересна и уникальна, что во время ее проведения в залах попросту не протолкнуться. И в этом году «Ночь музеев» в интинском краеведческом музее собрала более 1000 посетителей.

От 5 канал Инта

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