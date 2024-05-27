Дорога к храму. Нагорная проповедь. 2 часть.





Чему учит Нагорная проповедь, чем отличаются Ветхозаветные Заповеди от Заповедей Блаженства и кто такие миротворцы?

Очень часто люди задаются вопросами, ответы на которые с одной стороны очевидны, но с другой все равно оставляют место для сомнений. Особенно для православных, которые, как правило, не склонны доверять общепринятым мнениям, а опираются на советы священников.

Настоятель храма Святой Троицы протоиерей Василий готов ответить на самые разные вопросы, касающиеся православия и веры в Бога .

01:02 Кто такие миротворцы и почему им обещано блаженство?

12:37 О чем еще, кроме заповедей блаженства, говорит Иисус Христос в Нагорной проповеди?

41:32 Что означает призыв превзойти праведность книжников и фарисеев?

Задать вопрос, касающийся православия и веры в Бога, может каждый интинец. Настоятель Храма Святой Троицы Протоиерей Василий готов ответить или дать горожанам совет не только в церкви при личной встрече, но и в эфире 5 канала. В программе «Дорога к Храму» мы планируем поднимать и освещать разные темы. Вопросы для батюшки принимаются по телефонам: 6-27-55 и 6-50-76. Будем рады, если вы запишите видеовопрос и пришлете в группу 5 канала в контакте.