Дорога к храму. «Нагорная проповедь». Первая часть.





Чему учит Нагорная проповедь, чем отличаются Ветхозаветные Заповеди от Заповедей Блаженства и кто такие миротворцы?

Очень часто люди задаются вопросами, ответы на которые с одной стороны очевидны, но с другой все равно оставляют место для сомнений. Особенно для православных, которые, как правило, не склонны доверять общепринятым мнениям, а опираются на советы священников.

Настоятель храма Святой Троицы протоиерей Василий готов ответить на самые разные вопросы, касающиеся православия и веры в Бога .

00:57 Что такое Нагорная проповедь, почему она так называется?

08:31 Самая известная часть Нагорной проповеди — Заповеди Блаженства. В чем их суть?

09:17 Сколько всего Заповедей Блаженства в Нагорной проповеди?

10:14 Для многих людей блаженство означает наслаждение. Как понимать это слово по Евангелию?

13:11 Чем отличаются Ветхозаветные Заповеди от Заповедей Блаженства?

14:38 Как понимать фразу: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю»? А что будет с некроткими?

27:48 Что значит нищие духом? Если наградой за нищету духа является Царствие Небесное, то зачем нужны остальные блаженства?

Задать вопрос, касающийся православия и веры в Бога, может каждый интинец. Настоятель Храма Святой Троицы Протоиерей Василий готов ответить или дать горожанам совет не только в церкви при личной встрече, но и в эфире 5 канала. В программе «Дорога к Храму» мы планируем поднимать и освещать разные темы. Вопросы для батюшки принимаются по телефонам: 6-27-55 и 6-50-76. Будем рады, если вы запишите видеовопрос и пришлете в группу 5 канала в контакте.