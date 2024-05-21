Информационная программа “Новости” от 21.05.2024





00:00 Выпуск

00:52 Отчет об исполнении бюджета Инты за 2023 год.

11:09 Всероссийские антитеррористические учения в образовательных организациях.

14:03 Акция, посвященная Международному дню детского телефона доверия.

16:55 Прямая линия с участием специалистом ЦСЗН.

23:00 Итоги муниципального этапа конкурса "Семья – богатство Коми края".

30:52 В Инте проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Штраф».

Все выпуски "Новостей": https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7lwp3C_WwOJkjovK2VY9J1C

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