5 канал Инта

Информационная программа “Новости” от 21.05.2024

От5 канал Инта

Май 21, 2024 #Инта


00:00 Выпуск
00:52 Отчет об исполнении бюджета Инты за 2023 год.
11:09 Всероссийские антитеррористические учения в образовательных организациях.
14:03 Акция, посвященная Международному дню детского телефона доверия.
16:55 Прямая линия с участием специалистом ЦСЗН.
23:00 Итоги муниципального этапа конкурса "Семья – богатство Коми края".
30:52 В Инте проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Штраф».

Все выпуски "Новостей": https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7lwp3C_WwOJkjovK2VY9J1C

Все сюжеты: https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

От 5 канал Инта

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