Информационная программа “Новости” от 21.05.2024

00:00 Выпуск
00:52 Отчет об исполнении бюджета Инты за 2023 год.
11:09 Всероссийские антитеррористические учения в образовательных организациях.
14:03 Акция, посвященная Международному дню детского телефона доверия.
16:55 Прямая линия с участием специалистом ЦСЗН.
23:00 Итоги муниципального этапа конкурса "Семья – богатство Коми края".
30:52 В Инте проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Штраф».
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