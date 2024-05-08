Акцент событие 7.05.24

00:00 Выпуск
00:13 Подведены итоги Всероссийского онлайн-голосования граждан по выбору общественной территории.
02:21 Поздравление ветеранов с Днем Победы.
08:44 Акция "Георгиевская ленточка" .
11:33 Ежегодно интинская автомобильная школа ДОСААФ проводит праздничный парад, посвященный Дню Победы.
16:09 На уличной территории ЦНК работала тематическая площадка ко Дню Победы.
22:05 Интинцы отметили светлый праздник Пасхи.
27:18 В Инте состоялся муниципальный этап республиканского конкурса "Семья – богатство Коми края".