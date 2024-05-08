5 канал Инта

Акцент событие 7.05.24

От5 канал Инта

Май 8, 2024 #Инта


00:00 Выпуск
00:13 Подведены итоги Всероссийского онлайн-голосования граждан по выбору общественной территории.
02:21 Поздравление ветеранов с Днем Победы.
08:44 Акция "Георгиевская ленточка" .
11:33 Ежегодно интинская автомобильная школа ДОСААФ проводит праздничный парад, посвященный Дню Победы.
16:09 На уличной территории ЦНК работала тематическая площадка ко Дню Победы.
22:05 Интинцы отметили светлый праздник Пасхи.
27:18 В Инте состоялся муниципальный этап республиканского конкурса "Семья – богатство Коми края".

От 5 канал Инта

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