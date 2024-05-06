Дорога к Храму. «Духовник». Вторая часть.





Кто такой духовный отец и зачем он нужен? Может ли священник отказать в просьбе стать духовником? Почему у православных нет исповедальных кабинок?

Очень часто люди задаются вопросами, ответы на которые с одной стороны очевидны, но с другой все равно оставляют место для сомнений. Особенно для православных, которые, как правило, не склонны доверять общепринятым мнениям, а опираются на советы священников.

Настоятель Храма Святой Троицы протоиерей Василий готов ответить на самые разные вопросы, касающиеся православия и веры в Бога .

01:00 Может ли священник отказать в просьбе стать духовником?

02:21 Жене и мужу лучше иметь одного духовника или разных? Как быть, если до брака у них уже есть у каждого свой духовник?

02:44 Есть люди, которые переживают, что их исповедь могут услышать другие люди в храме. Почему у православных нет исповедальных кабинок?

15:09 Ходить на исповедь нужно только к своему духовнику или можно обратиться к другому священнику?

16:01 Быть недовольным духовником, сомневаться в нем, это не грех?

17:43 Если отношения с батюшкой не приносят удовлетворения, можно ли сменить духовника?

19:07 У организаций тоже могут быть духовники? В данном случае в чем заключаются функции священника и сотрудников учреждения?

Задать вопрос, касающийся православия и веры в Бога, может каждый интинец. Настоятель Храма Святой Троицы Протоиерей Василий готов ответить или дать горожанам совет не только в церкви при личной встрече, но и в эфире 5 канала. В программе «Дорога к Храму» мы планируем поднимать и освещать разные темы. Вопросы для батюшки принимаются по телефонам: 6-27-55 и 6-50-76. Будем рады, если вы запишите видео вопрос и пришлете в группу 5 канала в контакте.