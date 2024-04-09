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Юрган
В зоне специальной военной операции погиб Дмитрий Афанасьев
От
Юрган
Апр 9, 2024
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Спасибо за поддержку!
От
Юрган
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