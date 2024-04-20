Как отдыхаем в мае.





Приближается длинная рабочая неделя и Первомай. В этом году выходные продлятся четыре дня — 28, 29, 30 апреля и 1 мая, с воскресенья по среду включительно. В субботу, 27 апреля — рабочий день. Таким образом перед первыми майскими выходными будет шестидневная рабочая неделя. Выходной с 27 апреля перенесли на 29 апреля. Первый рабочий день после Первомая будет в четверг 2-го мая.

В честь Дня Победы выходные также продлятся четыре дня подряд — 9-го, 10, 11 и 12 мая, с четверга по воскресенье. В среду 8-го мая — сокращенный рабочий день.