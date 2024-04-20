5 канал Инта

Как отдыхаем в мае.

От5 канал Инта

Апр 20, 2024 #Инта


Приближается длинная рабочая неделя и Первомай. В этом году выходные продлятся четыре дня — 28, 29, 30 апреля и 1 мая, с воскресенья по среду включительно. В субботу, 27 апреля — рабочий день. Таким образом перед первыми майскими выходными будет шестидневная рабочая неделя. Выходной с 27 апреля перенесли на 29 апреля. Первый рабочий день после Первомая будет в четверг 2-го мая.
В честь Дня Победы выходные также продлятся четыре дня подряд — 9-го, 10, 11 и 12 мая, с четверга по воскресенье. В среду 8-го мая — сокращенный рабочий день.

От 5 канал Инта

Похожая запись

5 канал Инта

Маме погибшего в зоне СВО солдата передана Медаль «За отвагу».

Апр 20, 2024 5 канал Инта
5 канал Инта

Открытие мемориальной доски Даниилу Волкову.

Апр 20, 2024 5 канал Инта
5 канал Инта

Рейтинговое голосование по проекту «ФКГС».

Апр 20, 2024 5 канал Инта

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Баскетбольный клуб НИКА

Интервью игрока БК Ника-Лузалес (Сыктывкар) Севары Нуритдиновой🔥🔥🔥

Апр 20, 2024 НИКА 0 Comments
Баскетбольный клуб НИКА

Главный тренер БК НИКА-ЛУЗАЛЕС Ольга Доронина о победном матче за выход в ФИНАЛ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ 🔥🔥🔥

Апр 20, 2024 НИКА 0 Comments
Баскетбольный клуб НИКА

Мы в финале 🔥🔥🔥 УГМК @BASKETUMMC вы готовы?

Апр 20, 2024 НИКА 0 Comments
Баскетбольный клуб НИКА

ОБЛИЛИ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА В РАЗДЕВАЛКЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА В ФИНАЛ 🔥🔥🔥

Апр 20, 2024 НИКА 0 Comments