5 канал Инта

Информационная программа “Новости” от 18.04.2024

От5 канал Инта

Апр 18, 2024 #Инта


00:00 Выпуск
01:01 Маме погибшего в зоне СВО солдата передана Медаль «За отвагу».
02:34 Открытие мемориальной доски Даниилу Волкову.
07:08 Рейтинговое голосование по проекту «ФКГС».
08:50 Обустройство тира в автошколе ДОСААФ.
11:46 Длинная рабочая неделя и Первомай.
13:08 Ремонт фасада ИКМ.
15:02 Отчетный концерт «ДК «Октябрь».

Все выпуски "Новостей": https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7lwp3C_WwOJkjovK2VY9J1C

Все сюжеты: https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

От 5 канал Инта

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