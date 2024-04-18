Информационная программа “Новости” от 18.04.2024

00:00 Выпуск
01:01 Маме погибшего в зоне СВО солдата передана Медаль «За отвагу».
02:34 Открытие мемориальной доски Даниилу Волкову.
07:08 Рейтинговое голосование по проекту «ФКГС».
08:50 Обустройство тира в автошколе ДОСААФ.
11:46 Длинная рабочая неделя и Первомай.
13:08 Ремонт фасада ИКМ.
15:02 Отчетный концерт «ДК «Октябрь».
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