Информационная программа “Новости” от 18.04.2024





00:00 Выпуск

01:01 Маме погибшего в зоне СВО солдата передана Медаль «За отвагу».

02:34 Открытие мемориальной доски Даниилу Волкову.

07:08 Рейтинговое голосование по проекту «ФКГС».

08:50 Обустройство тира в автошколе ДОСААФ.

11:46 Длинная рабочая неделя и Первомай.

13:08 Ремонт фасада ИКМ.

15:02 Отчетный концерт «ДК «Октябрь».

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