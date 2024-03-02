🎙Разговор с доктором: как понять что человек зависим и ему необходимо обратиться к врачу?





🗣Что такое зависимость и может ли зависимость возникнуть с первого раза и какие последствия могут быть?

👨🏽‍⚕На эти и другие вопросы ответил медицинский психолог ГБУЗ РК «Коми республиканский наркологический диспансер» Исаков Юрий Анатольевич.

☝🏼Ответственное отношение к здоровью способствуют сохранению и укреплению общественного здоровья и отвечает целям и задачам национального проекта «Демография».

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