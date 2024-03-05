🎙Разговор с доктором: почему вакцинация – это надежная защита от множества болезней

👩⚕О важности вакцинации детей в интервью нашему каналу рассказала главный внештатный педиатр Минздрава Коми, кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по медицинской части ГУ «Республиканская детская клиническая больница» Ольга Николаевна Тарбеева.
Отметим, что защита и сохранение здоровья детей является важной задачей национального проекта «Демография» и способствует укреплению общественного здоровья!
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