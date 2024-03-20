Информационная программа “Новости” от 19.03.2024

00:00 Выпуск
00:55 Подготовка к празднику оленеводов «Тэрыб кӧр».
05:46 Оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасный интернет».
07:32 Акция «Сообщи, где торгуют смертью».
08:40 Прямая линия с представителями Центра социзащиты населения.
12:30 В Гимназии № 2 открылся музей.
19:39 Мастер-класс в ДШИ.
26:05 У православных верующих начался Великий пост.
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Информационная программа "Новости" от 17.08.2021.
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Спасатели отработали практическое занятие по устранению химической аварии и спасению людей.
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