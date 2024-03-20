5 канал Инта

Информационная программа “Новости” от 19.03.2024

От5 канал Инта

Мар 20, 2024 #Инта


00:00 Выпуск
00:55 Подготовка к празднику оленеводов «Тэрыб кӧр».
05:46 Оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасный интернет».
07:32 Акция «Сообщи, где торгуют смертью».
08:40 Прямая линия с представителями Центра социзащиты населения.
12:30 В Гимназии № 2 открылся музей.
19:39 Мастер-класс в ДШИ.
26:05 У православных верующих начался Великий пост.

Все выпуски "Новостей":

Информационная программа "Новости" от 17.08.2021.

Все сюжеты:

Спасатели отработали практическое занятие по устранению химической аварии и спасению людей.

Подписывайтесь на официальный канал на YouTube, будьте в курсе всех новостей и не пропустите новые выпуски https://www.youtube.com/c/5каналИнта_ТВ

От 5 канал Инта

Похожая запись

5 канал Инта

Рабочий визит в посёлок Абезь.

Мар 18, 2024 5 канал Инта
5 канал Инта

Джип-спринт. Февраль 2024.

Мар 18, 2024 5 канал Инта
5 канал Инта

Уважаемые интинцы и гости города! Приглашаем вас на главное культурное событие весны!

Мар 17, 2024 5 канал Инта

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Юрган

Вочакыв. Анна Махотина. 19.03.2024

Мар 20, 2024 Юрган 0 Comments
Юрган

Телезащитник. 18.03.2024

Мар 20, 2024 Юрган 0 Comments
Юрган

Студия 11. 20.03.2024

Мар 20, 2024 Юрган 0 Comments
Юрган

Талун. Ухта. 19.03.2024

Мар 20, 2024 Юрган 0 Comments