Информационная программа “Новости” от 19.03.2024





00:00 Выпуск

00:55 Подготовка к празднику оленеводов «Тэрыб кӧр».

05:46 Оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасный интернет».

07:32 Акция «Сообщи, где торгуют смертью».

08:40 Прямая линия с представителями Центра социзащиты населения.

12:30 В Гимназии № 2 открылся музей.

19:39 Мастер-класс в ДШИ.

26:05 У православных верующих начался Великий пост.

Все выпуски "Новостей":

Информационная программа "Новости" от 17.08.2021.

Все сюжеты:

Спасатели отработали практическое занятие по устранению химической аварии и спасению людей.

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