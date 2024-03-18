5 канал Инта

Рабочий визит в посёлок Абезь.

От5 канал Инта

Мар 18, 2024 #Инта


Очередной визит в отдаленные населенные пункты округа для специалистов из Инты выдался насыщенным. За небольшой отрезок времени удалось сделать немало: проинспектировать работающие учреждения, осмотреть место строительства будущего ФАПа и дома для фельдшера, на сходе жителей выбрать проекты «Народного бюджета» на следующий год, провести личный прием и даже стать зрителями долгожданного для сельчан фестиваля «Сельские самоцветы». Глава муниципального округа «Инта» – руководитель администрации Владимир Киселёв, специалисты мэрии, представители депутатского корпуса и ООО «Теплоэнергия» посетили поселок Абезь.

Подписывайтесь на официальный канал на YouTube, будьте в курсе всех новостей и не пропустите новые выпуски https://www.youtube.com/c/5каналИнта_ТВ

От 5 канал Инта

Похожая запись

5 канал Инта

Джип-спринт. Февраль 2024.

Мар 18, 2024 5 канал Инта
5 канал Инта

Уважаемые интинцы и гости города! Приглашаем вас на главное культурное событие весны!

Мар 17, 2024 5 канал Инта
5 канал Инта

Праздничная концертная программа, посвящённая 8 марта!

Мар 16, 2024 5 канал Инта

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Юрган

Ремонт участка от Кожвы до Чикшино поставлен в план на 2026 год

Мар 19, 2024 Юрган 0 Comments
Юрган

Эскысьяслöн пансис Ыджыд видз

Мар 18, 2024 Юрган 0 Comments
Юрган

«Асъя кыа» ансамбльысь артистъяс сьылiсны «Легендарный Севастополь» сьыланкыв

Мар 18, 2024 Юрган 0 Comments
Юрган

У православных начался Великий пост

Мар 18, 2024 Юрган 0 Comments