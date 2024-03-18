Рабочий визит в посёлок Абезь.





Очередной визит в отдаленные населенные пункты округа для специалистов из Инты выдался насыщенным. За небольшой отрезок времени удалось сделать немало: проинспектировать работающие учреждения, осмотреть место строительства будущего ФАПа и дома для фельдшера, на сходе жителей выбрать проекты «Народного бюджета» на следующий год, провести личный прием и даже стать зрителями долгожданного для сельчан фестиваля «Сельские самоцветы». Глава муниципального округа «Инта» – руководитель администрации Владимир Киселёв, специалисты мэрии, представители депутатского корпуса и ООО «Теплоэнергия» посетили поселок Абезь.

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