5 канал Инта

Информационная программа “Новости” от 8.02.2024

От5 канал Инта

Фев 8, 2024 #Инта


00:00 Выпуск
01:03 Визит председателя Комитета РК по тарифам и руководителя Службы РК строительного, жилищного и технического надзора с УК.
09:53 Прием граждан по личным вопросам.
17:04 Жительнице блокадного Ленинграда вручили почетный знак.
21:25 День открытых дверей в поликлинике № 1.
23:05 Информирование граждан о выборах Президента России.
23:53 Творческий вечер в ДШИ.
27:05 «Лыжня России» перенесена на 24 февраля. 

Все выпуски "Новостей":
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7lwp3C_WwOJkjovK2VY9J1C

Все сюжеты:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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От 5 канал Инта

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