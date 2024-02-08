Информационная программа “Новости” от 8.02.2024





00:00 Выпуск

01:03 Визит председателя Комитета РК по тарифам и руководителя Службы РК строительного, жилищного и технического надзора с УК.

09:53 Прием граждан по личным вопросам.

17:04 Жительнице блокадного Ленинграда вручили почетный знак.

21:25 День открытых дверей в поликлинике № 1.

23:05 Информирование граждан о выборах Президента России.

23:53 Творческий вечер в ДШИ.

27:05 «Лыжня России» перенесена на 24 февраля.

Все выпуски "Новостей":

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