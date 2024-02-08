Информационная программа “Новости” от 8.02.2024

00:00 Выпуск
01:03 Визит председателя Комитета РК по тарифам и руководителя Службы РК строительного, жилищного и технического надзора с УК.
09:53 Прием граждан по личным вопросам.
17:04 Жительнице блокадного Ленинграда вручили почетный знак.
21:25 День открытых дверей в поликлинике № 1.
23:05 Информирование граждан о выборах Президента России.
23:53 Творческий вечер в ДШИ.
27:05 «Лыжня России» перенесена на 24 февраля.
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