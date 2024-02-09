5 канал Инта

Дорога к храму (9.02.2024)

От5 канал Инта

Фев 9, 2024 #Инта


Считается ли удовольствие грехом? Как правильно готовиться к Святому Причастию и кому молиться? Сколько раз можно креститься и венчаться? Очень часто люди задаются вопросами, ответы на которые с одной стороны очевидны, но с другой – все равно оставляют место для сомнений. Особенно для православных, которые, как правило, не склонны доверять общепринятым мнениям, а опираются на советы священников.
Настоятель Храма Святой Троицы Протоиерей Василий готов ответить на самые разные вопросы.

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От 5 канал Инта

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