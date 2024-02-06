5 канал Инта

Информационная программа “Новости” от 6.02.2024

От5 канал Инта

Фев 6, 2024 #Инта


00:00 Выпуск
01:02 В сёла Округа завозится уголь.
02:54 Инта получит грант на реализацию народных инициатив.
06:12 Очистка дворов от снега.
15:24 Обсуждение народных проектов.
17:56 Процветает мошенничество.
24:11 Вознаграждение за помощь правоохранительным органам.
25:15 7 февраля состоится семинар УФНС.
26:27 Юные активисты вернулись из Москвы.
32:43 В Инте пройдет городской турнир по длинным нардам.

Все выпуски "Новостей":
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7lwp3C_WwOJkjovK2VY9J1C

Все сюжеты:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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От 5 канал Инта

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