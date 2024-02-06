Информационная программа “Новости” от 6.02.2024

00:00 Выпуск
01:02 В сёла Округа завозится уголь.
02:54 Инта получит грант на реализацию народных инициатив.
06:12 Очистка дворов от снега.
15:24 Обсуждение народных проектов.
17:56 Процветает мошенничество.
24:11 Вознаграждение за помощь правоохранительным органам.
25:15 7 февраля состоится семинар УФНС.
26:27 Юные активисты вернулись из Москвы.
32:43 В Инте пройдет городской турнир по длинным нардам.
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