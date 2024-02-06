Информационная программа “Новости” от 6.02.2024





00:00 Выпуск

01:02 В сёла Округа завозится уголь.

02:54 Инта получит грант на реализацию народных инициатив.

06:12 Очистка дворов от снега.

15:24 Обсуждение народных проектов.

17:56 Процветает мошенничество.

24:11 Вознаграждение за помощь правоохранительным органам.

25:15 7 февраля состоится семинар УФНС.

26:27 Юные активисты вернулись из Москвы.

32:43 В Инте пройдет городской турнир по длинным нардам.

Все выпуски "Новостей":

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7lwp3C_WwOJkjovK2VY9J1C

Все сюжеты:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

Подписывайтесь на официальный канал на YouTube, будьте в курсе всех новостей и не пропустите новые выпуски https://www.youtube.com/c/5каналИнта_ТВ