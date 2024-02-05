Открытие Года семьи в Инте.





Президент Российской Федерации Владимир Путин дал старт Году семьи в России. В своем выступлении на Всероссийском форуме «Родные-любимые», который проходил на ВДНХ

Глава государства подчеркнул, что главное предназначение семьи – это рождение детей, продолжение рода. "В семье укоренены наша культура, идентичность, национальный характер. Семья учит, воспитывает, передает традиции, знания, в том числе и профессиональный опыт", – отметил он.

26 января большим праздничным мероприятием год семьи официально открыли в Инте. Во Дворце культуры и техники для горожан была организована концертная программа, посвященная знаковому событию.

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