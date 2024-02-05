5 канал Инта

Открытие Года семьи в Инте.

От5 канал Инта

Фев 6, 2024 #Инта


Президент Российской Федерации Владимир Путин дал старт Году семьи в России. В своем выступлении на Всероссийском форуме «Родные-любимые», который проходил на ВДНХ
Глава государства подчеркнул, что главное предназначение семьи – это рождение детей, продолжение рода. "В семье укоренены наша культура, идентичность, национальный характер. Семья учит, воспитывает, передает традиции, знания, в том числе и профессиональный опыт", – отметил он.
26 января большим праздничным мероприятием год семьи официально открыли в Инте. Во Дворце культуры и техники для горожан была организована концертная программа, посвященная знаковому событию.

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От 5 канал Инта

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