



День вывода войск из Афганистана.

В Инте проходит череда мероприятий, посвященных Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. 15 февраля жители Округа вспоминали не только ветеранов войны в Афганистане, но и других российских военнослужащих, принимавших участие в вооруженных конфликтах за пределами страны. Эта дата введена в знак памяти о россиянах, проявивших самоотверженность и преданность Родине в боевых действиях после Второй мировой войны.