5 канал Инта

День вывода войск из Афганистана.

От5 канал Инта

Фев 15, 2024 #Инта


День вывода войск из Афганистана.
В Инте проходит череда мероприятий, посвященных Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. 15 февраля жители Округа вспоминали не только ветеранов войны в Афганистане, но и других российских военнослужащих, принимавших участие в вооруженных конфликтах за пределами страны. Эта дата введена в знак памяти о россиянах, проявивших самоотверженность и преданность Родине в боевых действиях после Второй мировой войны.

От 5 канал Инта

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