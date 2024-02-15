Информационная программа “Новости” от 15.02.2024





00:00 Выпуск

01:04 День вывода войск из Афганистана.

05:47 Строительство новой газовой котельной.

07:00 Многодетная долгожительница отметила 90 летие.

11:15 Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды».

15:15 9 классники прошли собеседование по русскому языку.

18:04 В ДШИ прошел вечер виолончельной музыки.

24:05 В Инте прошел муниципальный этап проекта «Вызов Первых».

28:03 Фото и видео услуги «Пятого канала».

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