Информационная программа “Новости” от 15.02.2024

00:00 Выпуск
01:04 День вывода войск из Афганистана.
05:47 Строительство новой газовой котельной.
07:00 Многодетная долгожительница отметила 90 летие.
11:15 Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды».
15:15 9 классники прошли собеседование по русскому языку.
18:04 В ДШИ прошел вечер виолончельной музыки.
24:05 В Инте прошел муниципальный этап проекта «Вызов Первых».
28:03 Фото и видео услуги «Пятого канала».
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