Памяти Михаила Зыкова.





Печальная новость. Не стало нашего коллеги, наставника, журналиста, фотографа, кинооператора – Михаила Николаевича Зыкова. Он умер в субботу утром 20 января на 78 году жизни.

Интинцы называли его легенда города, человек уникальной судьбы. Михаил Зыков закончил медицинское училище, во время службы в армии был фельдшером танкового батальона мотострелкового полка танковой дивизии, служил в ГДР, всегда с теплотой вспоминал своих сослуживцев и этот период, говорил, что пока советские войска были в Европе, никто не смел шевелить пальцем в сторону СССР. И очень переживал, что сегодня вновь приходится брать оружие и бороться с фашизмом на братской земле.

Всю свою жизнь Михаил Зыков посвятил журналистике. Более четверти века был собственным корреспондентом и оператором «Коми гор» в Инте, его сюжеты выходили в программе «Время». Михаил Николаевич объездил с кинокамерой весь район, побывал на каждом предприятии, его знает каждый интинец. Были в его биографии неоднократные спуски в шахту, полеты на вертолете и поход к Карскому морю вместе с оленеводами.

Кроме работы на республиканское телевидение, Михаил Николаевич всегда сотрудничал с местными СМИ, писал статьи в газету «Искра», помогал студии радио «Говорит Инта», с которой работал в соседних квартирах на улице Социалистическая. Последние трудовые годы Михаил Зыков возглавлял МУП «Издательство «Искра».

Не стало прекрасного человека, отличного журналиста, летописца Инты, который любил северный город и всей душой болел за него. Он многое помнил, с многими общался, присутствовал при исторических для города событиях лично. И старался все, что хранит накопила, записать на своей странице в социальной сети Одноклассники. Которая теперь хранит его мысли, воспоминания, фотографии и видео. Михаил Николаевич почти всегда оставался за кадром, поэтому видео с ним так мало, а все больше фото, сделанные коллегами.

Приполярье скорбит. В память о Михаиле Николаевиче мы показываем сегодня один из его киноочерков. Материал взять со страницы Михаила Николаевича в социальной сети Одноклассники.