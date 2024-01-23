5 канал Инта

Информационная программа “Новости” от 23.01.2024

От5 канал Инта

Янв 23, 2024 #Инта


00:00 Выпуск
01:01 Завод карбидов и ферросплавов готовится к открытию.
05:36 Водители и пешеходы нарушают правила дорожного движения.
10:49 Интинцы продолжают обогащать мошенников.
15:46 Горожане искупались в проруби на Крещение.
20:07 26 января в ДКиТ состоится праздничная программа.
22:14 Школьники отправились в Москву на ВДНХ.
27:36 СЮН проводит акцию по сбору живых елей.
30:33 Юные борцы завоевали медали на соревнованиях СЗФО.

Все выпуски "Новостей":
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7lwp3C_WwOJkjovK2VY9J1C

Все сюжеты:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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От 5 канал Инта

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