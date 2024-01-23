Информационная программа “Новости” от 23.01.2024

00:00 Выпуск
01:01 Завод карбидов и ферросплавов готовится к открытию.
05:36 Водители и пешеходы нарушают правила дорожного движения.
10:49 Интинцы продолжают обогащать мошенников.
15:46 Горожане искупались в проруби на Крещение.
20:07 26 января в ДКиТ состоится праздничная программа.
22:14 Школьники отправились в Москву на ВДНХ.
27:36 СЮН проводит акцию по сбору живых елей.
30:33 Юные борцы завоевали медали на соревнованиях СЗФО.
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