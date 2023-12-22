🎙Разговор с доктором: здоровое питание – какое оно?





👩‍⚕ О принципах здорового питания в интервью нашему каналу рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог санатория-профилактория СГУ им.Питирима Сорокина Юлия Ишутина.

💬 Доктор выделила три основных принципа здорового питания и рассказала о методе «здоровой тарелки».

☝ Отметим, что ответственное отношение к здоровью способствуют сохранению и укреплению общественного здоровья и отвечает целям и задачам национального проекта «Демография».

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